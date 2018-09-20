Уфимский ресторан обновил меню, пригласив повара из Дубая

Сирийский шеф-повар Юсеф Исса в последние несколько лет работал в пятизвездочных отелях премиум-класса ОАЭ. Этот опыт позволил Юсефу создать в меню а-ля карт и меню континентальных завтраков и деловых обедов совершенно неожиданный микс из разных культур, традиций и продуктов. Пряности Востока добавили пикантности западной кухне, в результате чего появился оригинальный гастрономический стиль.

Смелые эксперименты коснулись и такого, казалось бы, привычного салата «Цезарь» – куриную грудку Юсеф готовит с каджунскими – или, как их еще называют, креольскими – специями, которые смешивает сам. Какого-то рецепта смеси специй нет – сплошная импровизация, где главный секрет в соотношении пряностей с практически бессчетным количеством вариаций. К маринадам для мяса, овощей и рыбы у Юсефа также особый подход. Готовит он их сам и никому не рассказывает о способах и нюансах приготовления. Если попробовать обожженного чилийского лосося, выдержанного в маринаде с семенами фенхеля, а затем опаленного на открытом огне в исполнении Юсефа Исса, то станет понятно, почему. Кстати, обожженный лосось подается с маринованными яблоками и свекольной пенкой – неповторимое сочетание! Оригинально Юсеф подошел и к приготовлению мантов. Теперь традиционное мясное блюдо народов Центральной Азии, Турции, Узбекистана, Монголии и Кореи подается с вишневым соусом. Причем вкусовой баланс этого блюда просто поражает.

Кухня Юсефа Исса необычна, смела и, возможно, неоднозначна, но совершенно точно удивительна и заставит чувствовать себя настоящим гурманом.