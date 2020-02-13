В Уфе открылся ресторан с блюдами по себестоимости

Среди блюд от бренд-шефа Сергея Трибунского и шефа Мирана Карапетяна – много морепродуктов и мяса: от тартара из тунца и лосося в вафельном рожке до барашка с маринованными овощами. Азиатская кухня тоже есть: например, вам могут собрать подборку из битых огурцов, азиатского салата с ростбифом и супом «Том ям». К меню уже подобрали винную и крафтовую карту бара. Для тех, кому хочется сладкого, готовят десять десертов: от «Ненаполеона» с клубникой в малиновом соусе до «Десерта Павлова» с сахарным венцом в качестве топа.

В заведении два вида меню: с блюдами по себестоимости и с «классической» ресторанной наценкой. Чтобы заказать блюда по себестоимости, на входе нужно приобрести браслет определенного цвета (в зависимости от времени посещения), который надевается на руку. Кормят тут допоздна, с воскресенья по четверг заведение работает до двух часов ночи, а в пятницу и субботу – до 4.00.