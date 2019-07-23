18+

В Башкирии начнут производить французский деликатесный сыр

В Уфе врио главы республики Радий Хабиров обсудил с представителями французской компании Savencia возможности производства деликатесных европейских сыров в Башкирии.

  • www.savencia-fromagedairy.com

23 июля на Белебеевском молочном комбинате заложат фундамент нового завода по производству сыра. Рабочим предстоит значительно модернизировать технологии производства молкомбината – над этим уже работает группа из местных и французских инженеров.
- Мы сделаем здесь самый красивый завод по производству сыра в России, - отметил гендиректор ГК Savencia Жан-Поль Торри, который уже опробовал местное молоко.

Компания Savencia искала площадку для экспорта сыров в России с момента введения санкций на импорт продукции из Европы. В 2017 году группа компаний приобрела мажоритарную долю в АО «Белебеевский молочный комбинат». Savencia занимает четвертое место в мире по производству молочных продуктов.

 

У «Уфа.Собака.ru» есть группа во «ВКонтакте»! Подписывайтесь, и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в Уфе и в мире!

Комментарии (0)
Автор: ufasobakaru
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты