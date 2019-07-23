В Башкирии начнут производить французский деликатесный сыр

23 июля на Белебеевском молочном комбинате заложат фундамент нового завода по производству сыра. Рабочим предстоит значительно модернизировать технологии производства молкомбината – над этим уже работает группа из местных и французских инженеров.

- Мы сделаем здесь самый красивый завод по производству сыра в России, - отметил гендиректор ГК Savencia Жан-Поль Торри, который уже опробовал местное молоко.

Компания Savencia искала площадку для экспорта сыров в России с момента введения санкций на импорт продукции из Европы. В 2017 году группа компаний приобрела мажоритарную долю в АО «Белебеевский молочный комбинат». Savencia занимает четвертое место в мире по производству молочных продуктов.