На улице Коммунистической в Уфе откроется гастробар Gustov
На перекрестке улиц Карла Маркса и Коммунистической появится заведение, повара которого специализируются на технологии приготовления sous vide – мясо и овощи готовят исключительно в вакууме.
Бренд-шеф нового ресторана − Семен Сверчков, создатель бизнес школы шеф-поваров − озаботился оригинальной подачей классических блюд, составив меню из четырех ингредиентов: классической европейской и азиатской кухни, итальянских паст и американских стейков.
До официального открытия заведения, владельцы поделились несколькими позициями из меню, сделав акцент на правильном питании. Обещают, например, аппетитную тушеную телячью голень (стейк оссобуко), черные спагетти «нери» с морепродуктами и фруктовые смузи. По словам поваров, местные стейки готовятся только из мраморной говядины, которая не так сильно повышает уровень холестерина в крови.
Отличительная черта гастробара – мясо и овощи готовят в вакуумной упаковке. Можно не опасаться, что вам достанется подгоревший или пересушенный мясной кусок. Благодаря новой технологии, тушеные овощи сложно не перепутать со свежими.
Открытие гастробара ожидается 10 октября.
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