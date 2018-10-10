На улице Коммунистической в Уфе откроется гастробар Gustov

Бренд-шеф нового ресторана − Семен Сверчков, создатель бизнес школы шеф-поваров − озаботился оригинальной подачей классических блюд, составив меню из четырех ингредиентов: классической европейской и азиатской кухни, итальянских паст и американских стейков.

До официального открытия заведения, владельцы поделились несколькими позициями из меню, сделав акцент на правильном питании. Обещают, например, аппетитную тушеную телячью голень (стейк оссобуко), черные спагетти «нери» с морепродуктами и фруктовые смузи. По словам поваров, местные стейки готовятся только из мраморной говядины, которая не так сильно повышает уровень холестерина в крови.

Отличительная черта гастробара – мясо и овощи готовят в вакуумной упаковке. Можно не опасаться, что вам достанется подгоревший или пересушенный мясной кусок. Благодаря новой технологии, тушеные овощи сложно не перепутать со свежими.

Открытие гастробара ожидается 10 октября.