На фестивале гастрофестивале «Есть!» устроят тематический ужин проекта «Уфимская кухня»

На гастрономическом фестивале «Есть!» проект «Уфимская кухня» устроит званый ужин. Его участники смогут попробовать творения шести лучших шеф-поваров города, либо понаблюдать со стороны за тем, как готовят профессионалы.

«На площадке фестиваля «Есть!» будет стоять шатер проекта, с открытой кухней и специальным оборудованием, которое позволяет готовить на открытом огне. Это значит, что за готовкой можно будет понаблюдать всем посетителям. Но на ужин смогут попасть только те, кто купит билет. Мы ожидаем 70 гостей, для которых разработано специальное меню из шести смен блюд. В этот раз тематикой ужина станет «осень», – пояснил «Уфа.Собака.ru» организатор гастрономического фестиваля «Есть!» Сергей Белкин.

Ужин пройдет во второй фестивальный день, 9 сентября, начнется в 17:00. Предварительные продажи билетов стартуют уже в понедельник, 3 сентября. Цена билета – 2200 рублей.