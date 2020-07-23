Как пандемия повлияла на кафе и рестораны Башкортостана?

По данным Башстата, выручка заведений общепита в первом полугодии 2020 года снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оборот в розничной торговле в республике снизился на шесть процентов. Если накануне и сразу после ввода ограничений по коронавирусу в магазинах наблюдался ажиотаж, то в апреле и мае выручка упала на 20-30%.

Наибольший урон пришелся на магазины непродовольственных товаров, многие из которых были закрыты во время ограничений, и на заведения сфер развлечения и отдыха – кальянные, ночные клубы, гостиницы и так далее.