До середины мая в республике были закрыты большие кафе и рестораны, многие заведения работали только на вынос. До сих пор запрещена работа кафе на фуд-кортах.
Как пандемия повлияла на кафе и рестораны Башкортостана?
По данным Башстата, выручка заведений общепита в первом полугодии 2020 года снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Оборот в розничной торговле в республике снизился на шесть процентов. Если накануне и сразу после ввода ограничений по коронавирусу в магазинах наблюдался ажиотаж, то в апреле и мае выручка упала на 20-30%.
Наибольший урон пришелся на магазины непродовольственных товаров, многие из которых были закрыты во время ограничений, и на заведения сфер развлечения и отдыха – кальянные, ночные клубы, гостиницы и так далее.
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