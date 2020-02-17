В новом заведении можно попробовать различные блюда башкирской кухни, пообщаться с земляками и послушать родную музыку. Основной зал рассчитан на 150 мест, малый — на 60 мест.
В Москве открылся ресторан «Башкортостан»
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glavarb.ru
На открытие были приглашены известные люди, среди которых знаменитые выходцы Башкортостана, послы Турции, Узбекистана, Кыргызстана, депутаты Госдумы, представители федеральных органов власти, дипломатического корпуса, руководители регионов, инвесторы и предприниматели, деятели культуры и искусства. «Мы делаем это для того, чтобы заявить о себе, сказать, что мы динамично развиваемся, что наша республика устремлена вперед, в XXI век», — сказал Радий Хабиров.
Ресторан «Башкортостан» расположился в центре Москвы. Адрес: Орликов переулок, 3.
Кроме того, Глава республики отметил, что в Уфе откроются два ресторана национальной кухни. По данным пресс-службы Радия Хабирова, они находятся на стадии подготовки.
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