В Москве открылся ресторан «Башкортостан»

На открытие были приглашены известные люди, среди которых знаменитые выходцы Башкортостана, послы Турции, Узбекистана, Кыргызстана, депутаты Госдумы, представители федеральных органов власти, дипломатического корпуса, руководители регионов, инвесторы и предприниматели, деятели культуры и искусства. «Мы делаем это для того, чтобы заявить о себе, сказать, что мы динамично развиваемся, что наша республика устремлена вперед, в XXI век», — сказал Радий Хабиров.

Ресторан «Башкортостан» расположился в центре Москвы. Адрес: Орликов переулок, 3.

Кроме того, Глава республики отметил, что в Уфе откроются два ресторана национальной кухни. По данным пресс-службы Радия Хабирова, они находятся на стадии подготовки.