Кондитер Ольга Носкова стала номинантом международной интернет-премии Shorty Awards

Кейк-блогер и арт-кондитер, специализирующаяся на изготовлении глянцевых и велюровых муссовых тортов, проснулась знаменитой в мае прошлого года: популярные западные порталы BuzzFeed и DailyMail опубликовали новости о ее тортах и буквально за ночь на инстаграм-аккаунт Ольги подписались сотни тысяч человек со всего мира. Всего за месяц Ольга запустила свой видео-канал на Youtube, приняла участие в съемках популярного телешоу в Китае, а на ее торты обратила внимание Бритни Спирс, упомянув их в своем Фейсбуке.

Победителей премии Shorty Awards отбирает жюри, которое основывается на собственных оценках и результатах опроса интернет-пользователей. Голосование за номинантов продлится до 16 февраля, а сама церемония награждения состоится в апреле.

Премия Shorty Awards учреждена компанией Sawhorse Media в 2008 году. Жюри ежегодно отмечает самых заметных и интересных пользователей социальных сетей.

В числе лауреатов премии — Мишель Обама, Тейлор Свифт, Дуэйн «Скала» Джонсон.