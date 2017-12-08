В ресторане-баре "Облака" состоялся финал ЗОЖ-проекта "Тело будущего". В течение 5 недель участники шли к цели - усовершенствовать тело и развить внутренний мир при помощи тренеров, коучей и диетологов. Самым впечатляющим результатом стала потеря 11,5 сантиметров в талии одной из участниц. Всего в проекте приняли участие 13 человек, из которых в финал вышли 10.

Идея проекта возникла у Марины Шумайловой, директора студии EMS-тренировок Starfit и Марии Ковалевой, основателя студии растяжки Soulfit. На кастинг проекта пришло более 50 человек, из которых пришлось отобрать всего 13.