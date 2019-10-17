В октябре из Перми запустят второй рейс в Дубай

Путешественники из Перми теперь смогут пользоваться услугами двух авиаперевозчиков: Azur Air и Royal Flight ("дочка" группы Coral). Оба рейса - чартерные. Первой на направление Пермь-Дубай заявилась авиакомпания Azur, которая планирует летать раз в неделю по понедельникам.

У Royal Flight в расписании четыре полета, запланированных на ноябрь, один на декабрь, два на январь и февраль и четыре на март.

Вчера стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с Грузией.

