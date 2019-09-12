Международный аэропорт «Пермь» переносит рейсы из-за реконструкции

В Международном аэропорту «Пермь» вводится режим ограничения работы аэродрома для приема и обслуживания воздушных судов. Это связано с реконструкцией аэродромного комплекса и строительными работами по примыканию рулёжной дорожки и взлетно-посадочной полосы.

Ограничения будут действовать 17, 22, 23 и 24 сентября с 08:00 до 19:00, 19 и 20 сентября с 09:15 до 19:00.

Ограничения работы аэродрома не приведут к отмене всех рейсов за счет переноса времени выполнения. Авиакомпании должны уведомить пассажиров об изменении времени вылета. Рейсы, которые не входят в данные временные промежутки будут выполняться по расписанию. Кроме этого, терминал Международного аэропорта «Пермь» будет работать в прежнем круглосуточном режиме.