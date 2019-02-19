Из Перми открылся прямой автобусный рейс до Екатеринбурга

С 22 февраля откроется прямой автобусный маршрут № 1643 Пермь — Екатеринбург. Автобус будет ездить до автовокзала «Северный» в уральской столице. Уехать до Екатеринбурга прямым рейсом можно будет два раза в день ежедневно в 10:00 и 18:05 по местному времени. Оба автобуса рассчитаны на восемнадцать мест. Стоимость взрослого билета — 850 рублей, детский — 425 рублей, багаж — 170 рублей.