Royal Flight запускает прямой рейс из Перми до города Шарджи в ОАЭ

Авиакомпания Royal Flight сообщила, что запускает прямые рейсы из Перми в третий по величине город в ОАЭ – Шарджа. Раньше, желающие улететь туда пассажиры, вынуждены были проводить в пути два дня с учетом пересадок. Сейчас время пути сократилось до 5 часов и 20 минут. Самолеты начнут летать в марте: 2, 10, 18 и 26 числа. Выполнять полет будет авиакомпания при помощи Boeing-737.

