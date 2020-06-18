Селу Кын в Пермском крае присвоили статус исторического поселения

Селу Кын первому в Пермском крае присвоили статус исторического поселения. Об этом стало известно в среду, 17 июня, на заседании правительства Пермского края. Это позволит сохранять историческую застройку комплексно, не придавая каждому строению статус объекта культурного наследия.

Как пояснил начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александр Жуковский, село Кын первым в регионе получил статус исторического поселения неслучайно. «Во-первых, историческая обстановка и практически нетронутое природное окружение сохранили уникальную атмосферу, которая требует защиты. Там и первозданная природа, и подлинные постройки времени действия завода. Во-вторых, местная администрация готова развивать населенный пункт именно в статусе исторического поселения, поддерживая и развития экономику территории с упором на туристический поток. Сам статус исторического поселения позволяет сохранять не только объекты культурного наследия, но и средовую застройку с элементами благоустройства, весь антураж, который отличает данный населенный пункт от остальных, прежде всего от городов», – отметил глава учреждения.

В перспективе историческими поселения могут стать поселки Бикбарда, Пашия и Покча.

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