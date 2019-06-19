В Перми пропавших людей будут искать с помощью дрона

Поисково-спасательный отряд «Поиск пропавших детей - Пермь и Пермский край» приобрел квадрокоптер для поиска людей. Это планировалось сделать еще два года назад, когда был открыт сбор средств на покупку дрона. В итоге поисковики смогли приобрести «беспилотник» только сейчас.

«Купленная модель дрона, DJI Mavic 2 Enterprise Dual, намного эффективней той, которую мы планировали купить два года назад. Благодаря этому бесценному приобретению мы открываем новую главу в истории отряда и поисковой деятельности Прикамья», — говорят участники отряда. Сейчас спасатели будут набирать пилотов, которые смогут управлять дроном и помогать в поиске пропавших людей.