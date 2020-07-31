Каждый восьмой житель Пермского края прошел тестирование на коронавирус

По данным на 31 июля, в Пермском крае проведено 350 162 исследования на коронавирус. Тестирование прошли 306,6 тыс. человек, то есть каждый восьмой житель региона.

По данным Минздрава, в среднем в сутки проводится чуть более четырех тысяч исследований на COVID-19. Тестирование осуществляется в четырех лабораториях Минздрава: краевом центре борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.

Помимо этого, с начала июня подтверждающие анализы на коронавирус начали проводить в двух лабораториях, подведомственных краевому Минздраву. До этого все тесты повторно проверялись в лаборатории федерального Роспотребнадзора, результаты приходили с задержкой.

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