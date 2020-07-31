В Пермском крае за сутки 70 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19: 39 человек проходят лечение в больницах, 31 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных – 31 мужчина, 39 женщин. Из них младше 45 лет – 16 человек, 34 человека в возрасте 45-65, двадцать человек старше 65 лет. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано шесть летальных исходов: три пациента умерли от COVID-19, три – по причинам, не связанным с COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5 864: 776 – на лечении, 4 267 (+41) – выздоровели, 143 (+3) – скончались от коронавируса, 93 (+3) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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