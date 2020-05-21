По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 48 новых случаев заражения COVID-19: 23 человека с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 25 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Ежесуточный прирост больных составил 4%.

Из 48 новых инфицированных - 24 мужчин, 18 женщин, 6 детей (2 мальчика и 4 девочки). Младше 45 лет – 19 человек, 18 человек в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1 226: 590 человек выздоровело, 603 — на лечении, 33 — скончалось.