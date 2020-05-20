В Пермском крае выявлено еще 53 заболевших коронавирусом

Кирилл Овчинников, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края:

— В течение последних дней количество подтвержденных случаев заболевания сохраняется на уровне ~50 человек за сутки. Я напоминаю, что режим самоизоляции на территории края до сих продолжается, а это означает, что нельзя забывать о мерах собственной безопасности: используйте СИЗ, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию. Именно с вашей помощью мы сможем остановить распространение COVID-19 в нашем регионе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1 178: 589 человек на лечении, 557 — выздоровело, 32 — скончалось.

По состоянию на 20 мая, в России число случаев коронавируса достигло 308 705. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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