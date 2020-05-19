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От коронавируса за последние сутки поправилось 29 пермяков

За последние сутки из медучреждений Прикамья выписано 29 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Общее число оправившихся увеличилось до 556. Еще 537 человек остаются на лечении, 1 643 — дома на карантине по предписанию главного санитарного врача.

По состоянию на 19 мая, в России число случаев коронавируса достигло 299 941. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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ПРМ.Собака.ru,
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