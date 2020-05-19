В Пермском крае зафиксировано 52 новых случая COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 52 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 23 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, случая зафиксировано посмертно.

Ежесуточный прирост больных составил 4,8%, коэффициент заражаемости – 1,2. Новые инфицированные — это 19 мужчин, 29 женщин и один ребенок. Младше 45 лет – 17 человек, 17 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет.

Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 1 125 инфицированных, 537 человек — на лечении, 556 — выздоровели, 32 — скончалось.