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В Пермском крае зафиксировано 52 новых случая COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 52 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 23 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни,  случая зафиксировано посмертно.

Ежесуточный прирост больных составил 4,8%, коэффициент заражаемости – 1,2. Новые инфицированные — это 19 мужчин, 29 женщин и один ребенок. Младше 45 лет – 17 человек, 17 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет. 

Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 1 125 инфицированных, 537 человек — на лечении, 556 — выздоровели, 32 — скончалось.

По состоянию на 19 мая, в России число случаев коронавируса достигло 299 941. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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ПРМ.Собака.ru,
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