В Пермском крае за сутки 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

Среди новых инфицированных 12 мужчин, 27 женщин, 2 ребенка. Младше 45 лет — 13 человек, 12 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края, убежден, что прирост инфицированных связан с повышенной активностью граждан в конце апреля - начале мая и снижением общей настороженности и бдительности в период неблагополучной эпидемической ситуации.

По состоянию на 14 мая, в России число случаев коронавируса достигло 252 245. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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