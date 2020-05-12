С начала мая в Прикамье 250 человек вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки из медучреждений Пермского края выписано 29 человек. С 1 мая от инфекции оправились 250 жителей региона. На утро 12 мая в Прикамье выявлено 753 инфицированных, 1185 человек – на карантине дома по предписанию главного санитарного врача.

По состоянию на 12 мая, в России число случаев коронавируса достигло 232 243. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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