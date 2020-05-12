Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на COVID-19 за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 11 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 16 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 1 случай зафиксирован посмертно.
В Пермском крае выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусом
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 781, ежедневный прирост составил 3,7%. Из 27 новых заболевших: 13 мужчин, 11 женщин, 3 ребенка. Двое прибыли из других регионов РФ, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Кроме того, сообщается, что зафиксирован еще один летальный случай, у пациента посмертно был обнаружен COVID-19. Причина смерти уточняется.
Кирилл Овчинников, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края, считает, что увеличение числа инфицированных связано с активностью жителей региона в последние две недели.
Таким образом, в регионе в настоящее время выявлено 781 случай заражения COVID-19, на лечении находятся 346 человек, выздоровело — 413 человек, скончалось — 23, на «карантине» дома — 1 185.
По состоянию на 12 мая, в России число случаев коронавируса достигло 232 243. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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