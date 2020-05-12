В Пермском крае выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусом

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 781, ежедневный прирост составил 3,7%. Из 27 новых заболевших: 13 мужчин, 11 женщин, 3 ребенка. Двое прибыли из других регионов РФ, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Кроме того, сообщается, что зафиксирован еще один летальный случай, у пациента посмертно был обнаружен COVID-19. Причина смерти уточняется.

Кирилл Овчинников, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края, считает, что увеличение числа инфицированных связано с активностью жителей региона в последние две недели.

Таким образом, в регионе в настоящее время выявлено 781 случай заражения COVID-19, на лечении находятся 346 человек, выздоровело — 413 человек, скончалось — 23, на «карантине» дома — 1 185.