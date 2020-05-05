В Пермском крае за сутки 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 3 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 15 — изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Новые инфицированные — 8 мужчин, 9 женщин, 1 ребенок. Все они контактировали с заболевшими внутри региона.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 648, ежедневный прирост составил 2,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.