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Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 300

Как сообщает Роспотребнадзор, за сутки в Пермском крае было выявлено 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 15 мужчин, 13 женщин и три ребенка. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье.

Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 318: 231 – на лечении, выздоровели 52 человека (за последние сутки - 1 житель Перми и 3 из Чайковского), четверо умерли. 1930 – «на карантине» по предписанию главного санитарного врача.

По состоянию на 24 апреля, в России число случаев коронавируса достигло 68 622. В Перми со 2 апреля введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

ПРМ.Собака.ru,
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