Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 300

Как сообщает Роспотребнадзор, за сутки в Пермском крае было выявлено 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 15 мужчин, 13 женщин и три ребенка. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье.

Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 318: 231 – на лечении, выздоровели 52 человека (за последние сутки - 1 житель Перми и 3 из Чайковского), четверо умерли. 1930 – «на карантине» по предписанию главного санитарного врача.