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В Пермском крае 22 новых случая заболевания коронавирусом

Роспотребнадзор выявил 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Пермском крае. Из них 10 мужчин, 9 женщин и три ребенка. Двое прибыли из ОАЭ, один из Москвы, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье.

Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 237: 197 – на лечении, выздоровели 37 человек, трое умерли. Еще 1743 – «на карантине» по предписанию главного санитарного врача (из них 34 с подозрением на COVID-19).

По состоянию на 21 апреля, в России число случаев коронавируса превысило 50 тысяч — и достигло значения 52 763. В Перми со 2 апреля введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

ПРМ.Собака.ru,
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