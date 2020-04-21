В Пермском крае 22 новых случая заболевания коронавирусом

Роспотребнадзор выявил 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Пермском крае. Из них 10 мужчин, 9 женщин и три ребенка. Двое прибыли из ОАЭ, один из Москвы, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье.

Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 237: 197 – на лечении, выздоровели 37 человек, трое умерли. Еще 1743 – «на карантине» по предписанию главного санитарного врача (из них 34 с подозрением на COVID-19).