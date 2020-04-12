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В Пермском крае 15 новых случаев заражения COVID-19

В Пермском крае выявлено пятнадцать новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них шесть мужчин, восемь женщин и один ребенок. Двое прибыли в Пермский край из Москвы и ОАЭ, остальные — контактные. Из них семь человек находятся в удовлетворительном состоянии, семь – в состоянии средней степени тяжести, один – тяжелый.

Общее число выявленных заболеваний в Прикамье — 60: 42 человека продолжают лечение, три человека умерло, 15 – выздоровело. На «карантине» дома находятся 2 033 человека.

По состоянию на 12 апреля, в России число случаев коронавируса достигло 15 770. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В Перми со 2 апреля введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

ПРМ.Собака.ru,
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