В Пермском крае 15 новых случаев заражения COVID-19

В Пермском крае выявлено пятнадцать новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них шесть мужчин, восемь женщин и один ребенок. Двое прибыли в Пермский край из Москвы и ОАЭ, остальные — контактные. Из них семь человек находятся в удовлетворительном состоянии, семь – в состоянии средней степени тяжести, один – тяжелый.

Общее число выявленных заболеваний в Прикамье — 60: 42 человека продолжают лечение, три человека умерло, 15 – выздоровело. На «карантине» дома находятся 2 033 человека.