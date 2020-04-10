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За сутки в Перми четыре человека заболели COVID-19 и девять — вылечились

Роспотребнадзор России опубликовал новые результаты исследований на коронавирусную инфекцию. В Пермском крае подтвердилось четыре новых случая заболевания. Они все «контактные», поясняют в региональном Минздраве, из них три — это медработники Пермской краевой инфекционной больницы, городской поликлиники № 5, МСЧ № 133.

Также, из больниц Пермского края были выписаны девять пациентов, лечившихся от коронавируса.

Общее число выявленных заболеваний в Прикамье — 45: 34 человека продолжают лечение, три человека умерло, 15 – выздоровело. На «карантине» дома находятся 2 207 человек.

По состоянию 10 апреля, в России число случаев коронавируса достигло 10 131. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В Перми со 2 апреля введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

ПРМ.Собака.ru,
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