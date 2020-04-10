За сутки в Перми четыре человека заболели COVID-19 и девять — вылечились

Роспотребнадзор России опубликовал новые результаты исследований на коронавирусную инфекцию. В Пермском крае подтвердилось четыре новых случая заболевания. Они все «контактные», поясняют в региональном Минздраве, из них три — это медработники Пермской краевой инфекционной больницы, городской поликлиники № 5, МСЧ № 133.

Также, из больниц Пермского края были выписаны девять пациентов, лечившихся от коронавируса.

Общее число выявленных заболеваний в Прикамье — 45: 34 человека продолжают лечение, три человека умерло, 15 – выздоровело. На «карантине» дома находятся 2 207 человек.