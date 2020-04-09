За сутки в Пермском крае выявлено 9 новых заболевших коронавирусом

В Прикамье подтвердилось девять новых случаев заболевания. Все контактировали с заболевшими. Из девяти человек – три сотрудника краевой инфекционной больницы, трое из Чайковского. Круг контактировавших с пациентами лиц находится под наблюдением специалистов.

По словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава Пермского края Кирилла Овчинникова, увеличение числа зараженных связано с тем, что в медицинских организациях стали делать больше тестов, а также с тем, что иногда результаты из федерального центра приходят с некоторой задержкой, что создает эффект накопления данных.

Общее число выявленных заболеваний в Прикамье — 41: 32 человека продолжают лечение, три человека умерло, шесть – выздоровело. На «карантине» дома находятся 2 148 человек.