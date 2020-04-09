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За сутки в Пермском крае выявлено 9 новых заболевших коронавирусом

В Прикамье подтвердилось девять новых случаев заболевания. Все контактировали с заболевшими. Из девяти человек – три сотрудника краевой инфекционной больницы, трое из Чайковского. Круг контактировавших с пациентами лиц находится под наблюдением специалистов.

По словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава Пермского края Кирилла Овчинникова, увеличение числа зараженных связано с тем, что в медицинских организациях стали делать больше тестов, а также с тем, что иногда результаты из федерального центра приходят с некоторой задержкой, что создает эффект накопления данных.

Общее число выявленных заболеваний в Прикамье — 41: 32 человека продолжают лечение, три человека умерло, шесть – выздоровело. На «карантине» дома находятся 2 148 человек.

По состоянию на 9 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 10 131. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В Перми со 2 апреля введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

ПРМ.Собака.ru,
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