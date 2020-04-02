В Перми скончался второй человек от коронавируса

Минздрав Пермского края подтвердил, что у скончавшейся журналистки и главного редактора еженедельника «Деловой интерес» Анастасии Петровой была коронавирусная инфекция. Анастасия Петрова была госпитализирована 24 марта в краевую клиническую больницу с высокой температурой и признаками пневмонии. Первый анализ на коронавирус был отрицательный. Результаты второго анализа, которые поступили после смерти пациентки 31 марта, оказались положительными.