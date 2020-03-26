В Пермском крае зафиксировано пять новых случаев коронавирусной инфекции

На сегодняшний день в Пермском крае диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у пяти человек. Общее число заразившихся — 10 человек. Среди новых инфицированных двое мужчин и три женщины, которые вернулись из ОАЭ, Швейцарии, Франции, Норвегии, Словении, Австрии и Португалии.