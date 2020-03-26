На сегодняшний день в Пермском крае диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у пяти человек. Общее число заразившихся — 10 человек. Среди новых инфицированных двое мужчин и три женщины, которые вернулись из ОАЭ, Швейцарии, Франции, Норвегии, Словении, Австрии и Португалии.
В Пермском крае зафиксировано пять новых случаев коронавирусной инфекции
На самоизоляции в Пермском крае находятся 46 человек. На домашнем карантине без признаков заболевания — 3 030 человек. Всего в России насчитывается 840 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело — 38 человек. Два человека умерло.
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