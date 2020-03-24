Пермский край присоединился к всероссийской акции #МыВместе

На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером и узнать полезные новости. Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.

Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к волонтерам и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах.

Напомним, в Пермском каре зафиксировано 3 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 38 человек находится под наблюдением врачей с симптомами ОРВИ, 1 527 — на самоизоляции дома без симптомов ОРВИ.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.