Главврач пермской больницы госпитализирован с подозрением на коронавирус

В Пермском крае был госпитализирован главный врач одной из больниц с подозрением на Covid-19, об этом сообщает региональный минздрав. Ранее он находился под наблюдением, так как недавно вернулся из отпуска за границей. У больного взяли все необходимые анализы на наличие вируса, а люди, с которыми он контактировал, установлены и помещены на карантин.