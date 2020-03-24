В Пермском крае был госпитализирован главный врач одной из больниц с подозрением на Covid-19, об этом сообщает региональный минздрав. Ранее он находился под наблюдением, так как недавно вернулся из отпуска за границей. У больного взяли все необходимые анализы на наличие вируса, а люди, с которыми он контактировал, установлены и помещены на карантин.
Главврач пермской больницы госпитализирован с подозрением на коронавирус
Всего на территории Пермского края у троих человек подтвержден коронавирус. Сейчас они лечатся и идут на поправку. На сегодняшний день на двухнедельном домашнем карантине в Пермском крае находятся 1916 человек, под наблюдением по коронавирусу — 32 человека. Всего в России насчитывается 444 случая заражения коронавирусом.
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