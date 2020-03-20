На утро 20 марта под наблюдением врачей находятся 906 человек, что на 209 человек больше, чем 19 марта. Такой рост связан с проверкой тех жителей, который контактировали с третьим заболевшим коронавирусом в Перми. Из них 448 человек находятся на домашнем карантине, 25 — в условиях стационара инфекционных отделений больниц.
Количество наблюдаемых по коронавирусу в Пермском крае более 900
Напомним, что вчера подтвердился третий случай заболевания коронавирусом в Перми. Известно, что инфицированный — это мужчина, который прилетел из Доминиканы 12 марта. В тот же день он сдал анализы и самоизолировался, а 16 марта был помещен в инфекционную больницу, где его поместили в изолированную палату.
В России приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры России. В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. В Пермском крае были усилены меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции: были запрещены любые мероприятия, с числом участников более 50 человек, а к дезинфекции транспорта и вокзалов добавилась санитарная обработка подъездов домов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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