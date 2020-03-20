Количество наблюдаемых по коронавирусу в Пермском крае более 900

На утро 20 марта под наблюдением врачей находятся 906 человек, что на 209 человек больше, чем 19 марта. Такой рост связан с проверкой тех жителей, который контактировали с третьим заболевшим коронавирусом в Перми. Из них 448 человек находятся на домашнем карантине, 25 — в условиях стационара инфекционных отделений больниц.