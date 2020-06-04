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Пермский бренд «Сила Природы» в честь своего первого юбилея выпустил короткометражный фильм

Бренд инклюзивных украшений «Сила природы» в честь  своего пятилетия, которое состоялось 10 декабря 2019 года, сняли фильм «Дом Счастья», в котором раскрываются секреты создания коллекций, а также рассказывается о женском счастье и о том, как украшения бренда «Сила природы» влияют на жизнь своих обладательниц. Режиссер фильма — Виталий Хнурин, а автором сценария стал руководитель ювелирной компании «Сереброника» и создатель брендов «Сила Природы» Андрей Саламатин. Фильм уже можно посмотреть на Youtube-канале бренда.

 

 

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ПРМ.Собака.ru,
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