Пермский ТЮЗ запускает театральный сериал по повести Дэвида Алмонда «Ангелино Браун»

Пермский театр юного зрителя готовит первую в России театральную адаптацию повести Дэвида Алмонда «Ангелино Браун». Онлайн проект включает в себя девять серий. Выход первой планируется 5 августа.

Действие повести Дэвида Алмонда «Ангелино Браун» разворачивается в небольшом английском городке, где в доме 15 по Кондукторскому переулку живут водитель автобуса Берт и его жена, школьная повариха Бетти, у них неожиданно появляется маленький Ангел, который учится летать, говорить, писать. История «Ангелино Браун» готовит для зрителей множество смешных и трогательных моментов.

Инсценировку повести создал драматург Илья Губин, режиссером, оператором и монтажером выступил Алексей Романов, продюсер проекта – Елена Филимоновых. Роли сыграли Александр Смирнов, Дмитрий Гордеев, Наталья Аникина, заслуженная артистка РФ Валентина Лаптева, Евгений Замахаев, Степан Сопко, Евгения Шишенина, Александр Королев, а также руководители театра народный артист РФ Михаил Скоморохов и Артем Агеев.

Серии, по пять-семь минут каждая, будут выходить по средам и пятницам в социальных сетях Пермского ТЮЗа (ВКонтакте, Facebook, а также на официальном YouTube-канале театра).

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