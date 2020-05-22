Коми-Пермяцкий театр примет участие в Пушкинском театральном фестивале

Название спектакля Коми-Пермяцкого театра отличается от названия повести, и это не случайность. По словам Веры Поповой, хотелось избежать стойких ассоциаций с классическим текстом Пушкина. Если главным героем повести был Пётр Гринев, то в спектакле фокус внимания смещен на Машу Миронову. Что будет, если современная женщина, живущая личностью и творчеством Пушкина, окажется на месте юной «капитанской дочки?».

На сайте фестиваля, а также на сайте Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина пройдут видеотрансляции 22-х спектаклей. Кроме Коми-Пермяцкого театра, участие в фестивале примут коллективы из Израиля, Литвы, Финляндии, Эстонии, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Бурятии, Карелии, Красноярского края и другие. Трансляция спектакля «Дом. Дочь. Дорога» пройдет дважды — 5 июня в 19:00 и 6 июня в 13:00.

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