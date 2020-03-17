Третью премьеру «Волнения» дополнят видео из Нью-Йорка и уникального места в мексиканской глубинке

В спектакле будет использовано два видео, которые созданы специально для премьеры на территории североамериканского континента. Первое сделано в Нью-Йорке, в одном из пентхаусов на Манхэттене. В таком же происходит действие пьесы, где польский журналист берет интервью у известной американской писательницы Ульи Рихте. Второе – напротив – создано там, где редко ступает нога человека на высоте 2 300 метров над уровнем моря, в окрестностях небольшого мексиканского городка Сан Матео Рио Ондо (штат Оахака) – легендарного места, куда приезжают люди с разных уголков мира, чтобы с помощью сил природы вылечить свои тревоги. В создании видео принял участие видеоарт-художник Alex Etewut.

«Волнение – очень многогранное понятие, поэтому на каждой из премьер мы создаем особое Волнение, стараемся задействовать разные способы восприятия. На первой премьере мы обратились к месту, на второй – к музыке, которая исполняется вживую. На третьей мы используем визуальный канал в качестве основного для передачи Волнения. Мы хотим добиться максимального зрительского подключения, чистоты визуального ряда, его соответствия тому, о чем говорит текст пьесы. Именно поэтому для создания видео мы использовали материал, снятый на другом конце света – в месте, максимально близком к тому, где происходит история, которую видит зритель», – рассказывает Николай Гостюхин.

Первая премьера спектакля «Волнение» состоялась 10 марта в номере люкс отеля «Урал». Необычная локация превратила зрителей в гостей пентхауса, в котором разворачивается действие пьесы. Особенность второй премьеры – живое исполнение музыки к спектаклю ее автором Алексеем Кестнером и музыкантами Пермского театра оперы и балета.

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