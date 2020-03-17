23 марта в частной филармонии «Триумф» состоится третья, завершающая цикл спецпоказов, премьера спектакля «Волнение», который ставит режиссер Николай Гостюхин по пьесе Ивана Вырыпаева. Она будет отличаться от предыдущих использованием видео, как одного из выразительных средств, которое призвано подчеркнуть атмосферу и смысли, заложенные в пьесе.
Третью премьеру «Волнения» дополнят видео из Нью-Йорка и уникального места в мексиканской глубинке
23 марта в частной филармонии «Триумф» состоится третья, завершающая цикл спецпоказов, премьера спектакля «Волнение», который ставит режиссер Николай Гостюхин по пьесе Ивана Вырыпаева. Она будет отличаться от предыдущих использованием видео, как одного из выразительных средств, которое призвано подчеркнуть атмосферу и смысли, заложенные в пьесе.
В спектакле будет использовано два видео, которые созданы специально для премьеры на территории североамериканского континента. Первое сделано в Нью-Йорке, в одном из пентхаусов на Манхэттене. В таком же происходит действие пьесы, где польский журналист берет интервью у известной американской писательницы Ульи Рихте. Второе – напротив – создано там, где редко ступает нога человека на высоте 2 300 метров над уровнем моря, в окрестностях небольшого мексиканского городка Сан Матео Рио Ондо (штат Оахака) – легендарного места, куда приезжают люди с разных уголков мира, чтобы с помощью сил природы вылечить свои тревоги. В создании видео принял участие видеоарт-художник Alex Etewut.
«Волнение – очень многогранное понятие, поэтому на каждой из премьер мы создаем особое Волнение, стараемся задействовать разные способы восприятия. На первой премьере мы обратились к месту, на второй – к музыке, которая исполняется вживую. На третьей мы используем визуальный канал в качестве основного для передачи Волнения. Мы хотим добиться максимального зрительского подключения, чистоты визуального ряда, его соответствия тому, о чем говорит текст пьесы. Именно поэтому для создания видео мы использовали материал, снятый на другом конце света – в месте, максимально близком к тому, где происходит история, которую видит зритель», – рассказывает Николай Гостюхин.
Первая премьера спектакля «Волнение» состоялась 10 марта в номере люкс отеля «Урал». Необычная локация превратила зрителей в гостей пентхауса, в котором разворачивается действие пьесы. Особенность второй премьеры – живое исполнение музыки к спектаклю ее автором Алексеем Кестнером и музыкантами Пермского театра оперы и балета.
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