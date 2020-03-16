Драматург Иван Вырыпаев отменил свой визит в Пермь из-за коронавируса

Драматург Иван Вырыпаев не приедет на премьеру спектакля «Волнение» в Пермь. В связи с тем, что Польша вводит карантин и закрывает границы из-за угрозы распространения коронавируса, Иван Вырыпаев был вынужден срочно уехать в Варшаву к своей семье. В Москве были отменены показы спектакля «Интертейнмент» в Okko Театре. В Перми творческая встреча с драматургом 16 марта в частной филармонии «Триумф» пройдет в онлайн-формате. Вход на нее абсолютно свободный. Тем, кто ранее приобрел билеты, средства будут возвращены в полном объеме.

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