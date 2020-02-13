На второй премьере «Волнения» музыку к спектаклю исполнит ее автор – композитор Алексей Кестнер

Молодой композитор Алексей Кестнер написал музыку для таких проектов как спектакли «Несколько разговоров о…» (театр «Практика») и «Большая руда» (Театр Труда), для фильма – участника конкурсной программы фестиваля «Кинотавр» «Он мой» (реж. Владислав Рытков) и короткометражного фильма – призера международных кинофестивалей «Меня зовут Махаз» (реж. Инар Нармания). В 2020 году зрители увидят на экранах два фильма с его саундтреками: «Жертва» (реж. Руслан Сорокин) и «Наташа» (реж. Василиса Кузьмина).

«Режиссер Николай Гостюхин предоставил мне «свободу действий», но прежде мы много общались и обсуждали пьесу и будущий спектакль, чтобы прийти к единому пониманию», – рассказывает Алексей Кестнер о работе над проектом.

На концерте в Перми 14 марта в преддверии премьеры «Волнения» Алексей Кестнер эксклюзивно исполнит музыкальные темы из спектакля, а также свои авторские произведения, из которых сложится единая картина, дополняющая и расширяющая границы спектакля «Волнение».

15 марта Алексей Кестнер в музыкальной школе «Динамика» проведет мастер-класс для юных музыкантов и студентов исполнительского и композиторского отделений ПГИИК на тему «Создание музыки для визуальных медиа», где расскажет, как создается музыка для фильмов и компьютерных игр.

Музыкальные альбомы Алексея Кестнера Growing Down: Improvisations (2018) и Rome (Music Boxes) (2019) доступны на популярных музыкальных сервисах, в том числе на iTunes и Spotify. Как исполнитель Алексей Кестнер неоднократно выступал с сольными концертами фортепианной и гитарной музыки в Москве, а также в Италии с оркестром Teatro dal Verme.

Отметим, что первая премьера спектакля «Волнение» состоится 10 марта в номере люкс отеля «Урал». Необычная локация превратит зрителей в гостей пентхауса, в котором разворачивается действие пьесы. Третья премьера пройдет 23 марта частной филармонии «Триумф» – для нее организаторы подготовили еще ряд новшеств, о которых сообщат позднее.

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