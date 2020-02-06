В Пермь с гастролями приедет Башкирский театр драмы

В Театре-Театре 7 и 8 февраля состоятся гастроли Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури. Два дня на большой сцене – спектакль «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной. Это редкая возможность увидеть знаменитую постановку театра из Уфы, шесть раз номинированную на премию «Золотая маска» 2019. Спектакль исполняется на башкирском языке с синхронным переводом на русский – зрителям выдаются наушники.

Айрат Абушахманов, режиссер спектакля, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан:

«Первое, что зацепило – это суфийская легенда о царе птиц-Шах птице. Её рассказывает Зулейха своему сыну Юсуфу. Смысл легенды в том, что птицы искали царь птицу «Сямрук», который наделен безграничной властью над другими («возможность убивать и миловать»). Достигнув царствования великой птицы они слепнут от яркого света, а когда начинают видеть, то понимают, что нет великой сверхптицы, это – обман, иллюзия. Миф. И великая птица, наказывающая и прощающая, она в каждом в отдельности и во всех в них. Любая вертикаль авторитарна, она репрессивная. И она – миф! Героиня преодолевает это».



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