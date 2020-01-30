Зрители специальной премьеры спектакля «Волнение» станут гостями самого дорогого отельного номера Перми

«Премьера «Волнения» станет новым иммерсивным опытом для зрителей. Они превратятся в гостей, едва переступив порог отеля», – отмечает режиссер спектакля Николай Гостюхин. Подробности пока не разглашаются, зрители узнают о них на премьере.

В центре сюжета «Волнения» – интервью известной американской писательницы Ульи Рихте (её роль исполняет Елена Старостина). Она второй раз номинирована на Нобелевскую премию и в связи с этим у неё берёт интервью польский журналист Кшиштоф Зелинский (Алексей Каракулов). Но в какой-то момент интервью, согласованное с литературным агентом Ульи Стивом Ракуном (Вячеслав Чуистов) и её дочерью и юристом Натали Блуменштайн (Екатерина Вожакова), имеющее огромное значение для всех персонажей, уходит совсем в другую сторону, чтобы дать героям возможность открыться и искренне поговорить о творчестве, невозможности быть собой в окружающем мире чужих предубеждений, ненависти к своему происхождению и природе человеческого существования.

Режиссер спектакля Николай Гостюхин уже работал с пьесами Ивана Вырыпаева. В мае 2019 года он успешно дебютировал с постановкой спектакля «Иранская конференция». По словам Николая, если «Иранская конференция» была спектаклем-акцией о судьбах мира и ответственности за ближайшее будущее, то «Волнение» – более классическая театральная история, где сохраняется единство места, времени и действия, чтобы рассказать историю о том, как в мире чужих голосов и ожиданий очень непросто обрести себя.

Две другие премьеры «Волнения» пройдут 16 и 23 марта в частной филармонии «Триумф». Однако, и они будут отличаться друг от друга. Кроме того, премьеру «Волнения» в Перми будет сопровождать еще и ряд культурных событий, о которых организаторы планируют сообщить позднее.

Билеты на премьеру можно приобрести на сайте спектакля.

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