В Пермской опере установили новую акустическую ракушку

В Пермском театре оперы и балета появилась новая акустическая ракушка. Ее конструкция создавалась с учетом особенностей акустики зала и параметров сцены Пермской оперы. В частности, в ней можно изменять угол наклона потолка, увеличивать и уменьшать ширину боковых панелей, чтобы создать на сцене необходимое акустическое пространство. Кроме того, осветительные приборы новой конструкции также можно настраивать в зависимости от разных задач.

Впервые новую ракушка будет представлена зрителю 22 января. Симфонический оркестр театра под руководством дирижера Артема Абашева исполнит Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели Бетховена и Первую симфонию Брамса.

Старую ракушку театр будет использовать и дальше. Ее планируется устанавливать для выездных концертов на других площадках.