У оркестра Пермского театра оперы и балета появилась собственная репетиционная база

Резиденция Пермского театра оперы и балета разместится на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина». Театр получил в безвозмездное пользование актовый зал и десять кабинетов на третьем этаже, которые будут использоваться для индивидуальных и общих репетиций симфонического оркестра. Музыканты переедут на новые площади уже на этой неделе.

Напомним, раньше для репетиций оркестра театру приходилось арендовать зал в бывшем ДК «Ленина».