Оркестр MusicAeterna 1 августа выступит на международном онлайн-фестивале журнала Gramophone

В этом году на престижный приз претендуют десять оркестров из США, Германии, Великобритании, Японии, Норвегии, Франции. Единственным российским коллективом, номинированным на премию, стал оркестр musicAeterna, созданный Теодором Курентзисом. Все номинанты представят записи своих концертов на десятидневном онлайн-фестивале «Оркестр года», который начался 24 июля.

MusicAeterna в своей программе представит записи сочинений шести композиторов, подтверждая славу оркестра, способного одинаково успешно справляться с любым репертуаром, будь то шедевры старинной и классической музыки или экспериментальные сочинения современных авангардных авторов.

Откроет концерт фрагмент Реквиема Моцарта, записанный в 2017 году на Зальцбургском фестивале. Это выступление было первым появлением musicAeterna на самом крупном и престижном смотре и с подачи музыкальных критиков вошло в его историю как «новое, исключительное явление». После в концерте прозвучат несколько фрагментов из оперы «Королева индейцев» — самой обсуждаемой и титулованной совместной работы режиссера Питера Селларса и Теодора Курентзиса. В программу включены фрагменты Реквиема Верди, с которым musicAeterna дебютировала в прошлом году в Нью-Йорке, и Третьей симфонии Малера, закрывавшей Международный Дягилевский фестиваль в 2014 году. Также 1 августа будет впервые представлена запись сюиты «Баталия» Генриха фон Бибера, которую музыканты musicAeterna сделали буквально месяц назад в своей домашней резиденции — петербургском Доме Радио. Запись «Баталии» стала одной из первых работ музыкантов после сложного периода самоизоляции. Завершится концерт бонусным выступлением хора musicAeterna, который исполнит монодию «O vis aeternitatis», написанную монахиней Хильдегардой Бингенской в XII веке.

Концерт musicAeterna будет доступен на странице Gramophone в Facebook и на YouTube канале издания 1 августа в течение 23 часов. Проголосовать за «Оркестр года — 2020» можно на сайте журнала до 7 сентября. Победитель будет объявлен на церемонии вручения премии в Лондоне 6 октября.

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