Кинофестиваль «Флаэртиана» перенесен на декабрь

«Все крупные фестивали сейчас отменяют или переносят. Мы считаем, что проводить такое событие онлайн – малоэффективно, так как главное для нас – это встречи на фестивале со зрителями и профессионалами кино, – говорит президент фестиваля Павел Печенкин. – Так получилось, что двадцатый фестиваль выпал на такой незабываемый год для всей планеты Земля. Это намек на то, чтобы мы ценили друг друга и радость общения».

Традиционно во время киносмотра состоятся три конкурса: международный, национальный и студенческий. Кроме того, в Перми пройдут четвертый тренинг и питчинг кинопроектов Flahertiana Forum и специальные события юбилейного фестиваля, включая ретроспективу лучших фильмов за всю историю «Флаэртианы».

Команда фестиваля надеется, что эпидемиологическая ситуация в России и во всем мире позволит провести кинопоказы в привычном формате. Во время фестиваля будут приняты все необходимые меры по организации кинопоказов и мастер-классов, чтобы здоровье зрителей и участников киносмотра были в безопасности.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.