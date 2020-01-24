Посмотрите, как будет выглядеть новая сцена Пермского театра оперы и балета

Проект новой сцены Пермского театра оперы и балета представляли разработчики – Петербургская компания «ГК Строй-Эксперт», которая победила в конкурсе на создание нового здания, и архитектурное бюро wHY из Нью-Йорка, чью работу в качестве спонсорской помощи театру оплатит бизнесмен Роман Абрамович.

По словам архитектора-дизайнера компании wHY Андрия Стожича, при разработке архитектурной концепции стояло пять задач: создать новый центр притяжения, куда люди будут приходить независимо от происходящих здесь событий; «связать» улицу Ленина и Завод Шпагина, организовав сквозную пешеходную дорогу; использовать природные локальные материалы; сделать здание максимально функциональным; в полном объеме использовать техническое задание театра.

Дизайн-проект предусматривает два центральных фасада – один выходит на улицу Ленина, другой обращен к Каме. В самом здании будет расположена смотровая площадка с панорамным видом на реку.

В новом здании театра будет два зала – большой на 1300 мест и концертный со специальной акустикой на 800 мест. Планшет сцены второго зала будет полностью повторять планшет сцены основного, и его можно будет использовать для репетиций.

Оркестровый комплекс будет оснащен оркестровой ямой с тремя рабочими подъемно-опускными площадками и подъемно-опускным барьером не менее чем на 100 музыкантов. На первом этаже разместятся просторные театральные мастерские: костюмерные и декорационные цеха.

Сегодня, чтобы смонтировать современные декорации, у театра уходит неделя. В проекте нового здания театра предусмотрена специальная площадка для монтажа декораций, из которой их можно перемещать в разные залы. Это значит, что играть спектакли можно, не прерываясь на монтажные работы.

Дизайн здания, по словам архитекторов, разработан с оглядкой на пермский контекст, его локальные особенности. Общая площадь нового здания составит 33 700 кв. метров.

Члены Градсовета отметили, что необходимо еще проработать ряд моментов. Например, организацию парковочного пространства, подъездов к зданию, а также проработку восприятия здания с разных видовых точек.

Новое здание театра будет построено в 2023 году, к 300-летнему юбилею Перми.