Мария Лядова: на фотосессии у девушек есть возможность побыть самой собой

Однажды я снимала высокую блондинку американского типа внешности, с крупными выразительными чертами лица. Они пришла с сутулыми плечами и грустными глазами. Муж говорил ей, что она ничего не умеет и перспектив в жизни у нее ноль. Мы отснялись, она заторопилась домой, потому что муж сказал ей ехать и смывать вульгарный макияж, но я пригласила ее попить кофе ненадолго, и мы разболтались. На вопрос, зачем она позволяет своему мужу подавлять ее, она промолчала. Через месяц она позвонила и сказала, что подала на развод. Через полгода она попросила меня снять ее свадьбу. Еще через год они с мужем уговорили меня поснимать их с малышом. Когда я снимала их свадьбу, ее новый муж был, мягко говоря, не в форме, а на фотосессию с ребенком он пришел уже подкачанным красавчиком. Он сказал: «Такой женщине нужно соответствовать». И таких историй достаточно много.

С девушками интересно работать психологически. Я стараюсь разобраться с внутренним миром человека, понять, какой он на самом деле. Сейчас это востребовано, потому что реальный мир диктует женщинам свои правила, и им приходится быть сильными, иногда даже агрессивными. На съемке же есть возможность побыть самой собой и раскрыть все самые тайные грани. После фотосессий многие начинают носить каблуки, одеваться более женственно, вести себя и разговаривать по-другому.

Фотографией я начала заниматься всего четыре года назад, и моя первая съемка была платной. Я снимала свадьбу и рисовала дождь, хотя было солнечно. Наверное, все фотографы так делали, да? Я даже не умела включать камеру и звонила другу, чтобы он мне помог. На тот момент я занималась в модельном агентстве и решила, что хочу быть по ту сторону камеры. Я просто захотела фотографировать и написала в статусе в «ВКонтакте», что отныне я фотограф. Потом я устала от свадеб и начала снимать девушек. У меня было четыре TFP-съемки (Time For Print – съемка на взаимовыгодных условиях. – Прим. ред.), а потом сразу началась коммерция. Когда индивидуальные съемки стали приносить основную часть дохода, я отказалась от свадеб. Но полностью перестать снимать молодоженов я не смогла и возвращаюсь в свадебную фотографию снова, потому что это особые эмоции, которые невозможно испытать на индивидуальных фотосессиях.

Я преподаю в White Photo School коммерческую фотографию и учу фотографов работать с реальными людьми, не моделями. У меня группы по пятнадцать-двадцать человек и последняя была полностью девичья. Как и я два года назад, все они пришли в джинсах, кроссовках, оверсайз-свитерах и худи – сложно, будучи фотографом, выглядеть иначе, потому что это удобно. Но на защиту диплома все, как одна, пришли на каблуках. Не знаю, откуда это все пошло, наверное, откуда-то с Бали и из эзотерических учений, но меня радует тренд на женственность. Да, ты можешь носить мешковатые вещи, но при этом выглядеть сексуально.

У моих клиентов много комплексов, и я это знаю. По их мнению, у кого-то нос не такой, зубы кривые, губы недостаточно полные… Я стараюсь убедить их в том, что каждый человек красив и сразу выбираю удачные ракурсы, чтобы было меньшее вмешательство фотошопа, ведь я за естественную красоту. Многие фотографы делают тысячу кадров за час, я же делаю сотню, но удачных.

Если ты снимаешь обычного человека, нужно снимать не его лицо, волосы или фигуру – нужно снимать внутренний мир. Без этого на фото не будет эмоций и глубины даже при идеальном свете и ракурсе. Моя задача – расположить к себе, «достать» то, что делает человека живым на фото. Я для себя с недавних пор открыла новую категорию моделей – это селебрити. Это супер-интересные объекты для съемки, потому что за образом успешных звезд оказываются обычные люди. Все думают, что они умеют фотографироваться, любят это, знают все свои удачные ракурсы, но это далеко не так. Зачастую, они больше стесняются и переживают, чем остальные. Это ведь их лицо, репутация и статус. И с ними из-за этого интереснее, сложнее. Как в хирургии бывают сложные случаи, так и у меня с известными личностями. Все это идет в копилку опыта, и с обычными людьми потом гораздо проще работать.

На данный момент я делаю проекты для Canon, М.Видео, Sony и преподаю в White Photo School. Это была моя мечта с тех пор, как два года назад я сама приехала туда учиться. В один момент ко мне подошел Миша Кабочкин, сооснователь White Photo School, и попросил сделать мастер-класс по фотографии, а потом мы сделали целый курс. Мне нравится делиться своим опытом. Я хочу научить как можно больше людей снимать девушек красиво и нести красоту в мир.

Я не воспринимаю конкуренцию, для меня ее нет. Каждый делает то, что любит, и все мы в этом правы. Зачем на кого-то смотреть? В России почти все делают одно и то же, а из зарубежных я очень люблю работы Питера Линберга, он классик.