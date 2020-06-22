Волонтеры МТС сохранили память о 65 ветеранах Кунгурского района

В послевоенные годы эти ветераны вернулись на малую родину и посвятили свою дальнейшую жизнь восстановлению и развитию Кунгурского района. Всех их давно нет в живых. Поэтому чтобы сохранить память об этих людях, к существующим плитам с именами не вернувшихся с войны фронтовиков волонтерами были установлены новые мемориальные плиты.

Оксана Кайгородова, директор пермского филиала МТС:

— Мы продолжаем начатую несколько лет назад работу по сохранению памяти ветеранов Великой Отечественной войны. В прошлом году мы отреставрировали обелиск и установили памятные плиты в честь 51 жителя Ленского поселения. В этом году с аналогичной просьбой к нам обратились жители соседней деревни Змеёвка. Вместе мы провели большую работу. Надеюсь, семьи смогут найти на этих плитах имена своих дедушек и прадедушек, бабушек и прабабушек и будут гордиться ими еще больше.

Вадим Елисеев, временно исполняющий полномочия главы Кунгурского района:

— Нам важно сохранить память о земляках, отдавших свою жизнь и здоровье Родине. Благодарим, что нас поддерживают волонтеры МТС. Приятно, что компания не только улучшает качество работы телекоммуникационной сети, но и реализует на территории Кунгурского района социальные и благотворительные проекты. Мы надеемся, что жители Змеёвки будут поддерживать порядок и красоту на этом мемориале.